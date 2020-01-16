Vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara 5 yıl hapis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda güvenliği milli güvenlik meselesi" çağrısı ve en son 229 firmanın ifşa olmasının ardından gıda sahtekârlarına hem hapis hem de sektörden men cezası içeren ağır cezalar geliyor. AK Parti Grubu, tüketicinin hayatını tehlikeye atacak gıdaları üreten ve satanlara, gıdada taklit-tağşiş yapanlara yönelik cezaları içeren yasa teklifi hazırlıyor. Tüketicinin sağlığı ile oynayanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi için yapılan çalışmaya göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden işletmelere bir yıldan 5 yıla kadar hapis, bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler satan firma ve ürün isimlerini önceki gün kamuoyuna duyurdu. Taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bu tablonun ardından gözler daha önce Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni cezalara çevrildi.

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TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

AK Parti Grubu tüketicinin sağlığı ile oynayanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi yasa teklifi taslağını tamamladı. Fiilin 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda ilgili firmalar beş yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecek. Ürünler de piyasadan toplatılıp imha edilecek.



PARA CEZASI 10 KATINA ÇIKARILACAK

Teklife göre taklit ve tağşiş durumunda ise gıda veya yemlere el konulacak. Bu ürünleri piyasaya arz edenlere yönelik mevcutta 23 bin lira olan para cezası 10 katına çıkarılabilecek. Bu kapsamda taklit ve tağşiş yapan gıda veya yem işletmecisine 50 bin ila 250 bin lira arası, İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin ila 250 bin lira arası idarî para cezası verilecek. Fiilin iki yıl içinde tekrarlanması durumunda işletmecilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca bu işletmeler 5 yıldan 10 yıla kadar faaliyetlerinden men edilecek.