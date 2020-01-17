Çocuk yardımı nedir? Nereden ve nasıl alınır? 2020 çocuk yardımı ödemeleri ne zaman?

Bir yerdeki topluluğun ekonomik zorluklar sebebiyle temel eğitim faaliyetlerinden faydalanamayan, herhangi bir sigorta koluna tabi olmayan hanelere 3294 Sayılı sosyal yardımlar kapsamında çocuk yardımı (Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları) yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı, örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit kimselere ödenmektedir.

ÇOCUK YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR? GEREKLİ EVRAKLAR

Çocuk yardımı başvurusu yapmak için ilk önce ikametgah ettiğiniz il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ulaşarak sadece kimlik kartınız ile başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca "Çocuğumun ödemesi var mı?" diye merak ediyorsanız ikametinizin bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ulaşabilir veya Alo 144 Sosyal Yardım hattını arayabilirsiniz. Yine çocuklarınızın sağlık kontrollerinin ne zaman yaptırılacağı bilgisine yetkili hastaneler ve Aile Hekimliklerinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru sonuçları başvurudan sonra bir ay içerisinde açıklanır. Başvuru sonucu öğrenmek ya da sorgulamak için ikametgâh adresinizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 144 Sosyal Yardım hattına telefonla arayarak bilgi edinmeniz mümkündür.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

Çocuk yardımı ödemeleri Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yapılmaktadır. Ödemeler 2 aylık olarak hesaplanır, ödeme aylarında tutarlar hak sahiplerinin PTT hesaplarına aktarılır. Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır. T.C. kimlik numarasının son rakamı; '0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde, '2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde, '4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında, '6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde, '8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde, ödemelerini alabileceklerdir.

İşte ödeme tutarları:

İlkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, Erkek çocukları için 35 TL

Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, Erkek çocukları için 50 TL

ÖDEME HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Çocuk yardımı ödemeleri Sosyal Güvenceli olunması, muhtaçlık halinin sona erdiğinin tespit edilmesi veya yardım ödeme şartlarının (eğitim devam ve sağlık kontrol) gerçekleştirilmemesi nedeni ile yardım ödemesi kesilebilir.