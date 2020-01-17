Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Düzce'de girişimci Tahsin Altun, kenti kuş bakışı gören ve çocukken çobanlık yaparak keçi otlattığı 400 rakımlı tepeye, hayalindeki turistik tesisi inşa etti.

Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde hayvancılıkla geçinen bir ailenin çocuğu olarak doğan Tahsin Altun (57), İstanbul'daki iş hayatını sonlandırdıktan sonra köyüne yerleşti.

Önce bir hayvan çiftliği kuran ve burada ürettiği doğal ürünleri satmaya başlayan Altun, bunların rağbet görmesinin ardından tesisi büyüterek il dışına da satış yaptı.

Daha sonra, çocukluğunda keçilerini otlatmak için çıktığı 400 rakımlı Toptepe'ye hem köyüne hem de kente katkı sağlamak için turistik tesis kurmaya karar veren Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşüp girişimde bulundu.

Orman içerisinde bulunan alanı bozmadan proje oluşturan Altun, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Turizmi Destekleme" faaliyeti kapsamında 650 bin lira destek alarak hayal ettiği tesisin inşasına başladı.

Yarım ay şeklinde ahşap ağırlıklı yapılan 25 odalı butik otel ve restoran olarak hizmet verilen tesiste, bazı ağaçlar da kesilmeden korunarak yapının içinde bırakıldı.

- "Bu tepede çobanlık yapıyordum"

Tahsin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun, tesisin bulunduğu tepelerde geçtiğini söyledi.

Bölgede hayvanların peşinde çobanlık yaparak büyüdüğünü anlatan Altun, "Toptepe'ye hayvan otlatırken kocayemiş yemeye çıkardık. O zamanlardan 'Burada bir şey yapılabilir mi?' ya da 'Ne olur?' diye düşünürdüm. Düzce'nin en güzel yerleri. Yıllar sonra nasip oldu. Buraya 25 odalı butik bir otel, kafeterya ve restoran yapmayı Allah bize nasip etti. Çok şükür." dedi.

Bölgenin ağaçlık olmasının, hayalini kurduğu yapının şeklinde bazı değişikliklere gitmesine neden olduğunu dile getiren Altun, şöyle konuştu:

"Benim için ağaç ve yeşil çok önemli. Burada görüldüğü gibi beton içinde ağaçları bıraktık. Ağacı kesmemek için saçağı deldik. Doğaya zarar vermemek yeşili korumak çok önemli. Bir de bizim için doğal ürünler çok önemli. Zaten burada hedefimiz, ziyaretçilerimize doğal ürünler sunmak. Bu vesileyle de Düzce'yi tanıtmak. Düzce'nin turizmine az da olsa katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize."

- "Çok olumlu tepkiler alıyoruz"

Tesisi kurarken yakın çevresinden "O tepeye kim çıkar?" gibi olumsuz tepkiler aldığına değinen Altun, şunları kaydetti:

"Ancak artık çok olumlu tepkiler alıyoruz. Müşterilerimiz genellikle İstanbul ve Ankara'dan geliyor. Günübirlik olarak Düzce içinden de çok sayıda müşterimiz kahvaltı ve yemek için geliyor. Burada Güzeldere Şelalesi'nin olması bizim için büyük avantaj. Oranın ziyaretçileri burada müşterilerimiz oldu. Bulunduğumuz yer, Toptepe Panorama. Düzce merkeze 15, Gölormanı köyüne 2 kilometre. Yolumuz asfalt. Efteni Kuş Cenneti ayağımızın altında."