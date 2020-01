Fiberi 10 yılda 10 kat artırdık

TürkTelekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, son 14 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümü için 16.2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi kapsamında düzenlenen "Akıllı Şehir Teknolojileri Paneli"nde yaptığı konuşmada Önal, "Müşterilerimize ulaştırdığımız fiberi son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık. Yatırımlarımızın büyük bir kısmını fiber oluşturuyor" dedi. 2020'de fiber ulaşmayan mahalle kalmaması için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Önal, "25 Aralık 2019'da abonelerimize bir söz verdik. Bu söz İstanbul'u kapsıyordu. İstanbul'da şu an altyapısı hiç olmayıp, altyapı talep eden her bir müşterimize bir hafta içinde fiberi götüreceğiz. İnşallah bunu da Türkiye'deki bütün şehirlerimize yaygınlaştıracağız" diye konuştu.İstanbul Havalimanı'nda kablosuz ağ hizmeti verdiklerini hatırlatan Önal, günde 200 binden fazla yolcunun ziyaret ettiği havalimanında 5 bine yakın erişim noktası oluşturarak, Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük wi-fi erişimini hizmete sunduklarını söyledi. Önal, Türk Telekom altyapısıyla havaalanının her bir noktasında bir saat ücretsiz internet hizmetinin kullanılabildiğini belirtti.Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen ise akıllı şehirlerin önemli hale geldiğini, bu şehirlerin çevre, yaşam kalitesi ve ekonominin birleşmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Şen, "Akıllı şehir belediyelerin dijital dönüşümüdür. Bu dönüşüm içinde ya o trene bineceksiniz ya da treni kaçırıp el sallayacaksınız" dedi.

