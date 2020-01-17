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sahte siteler için uyardı

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Gelir İdaresi Başkanlığı sahte siteler için uyardı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet siteleri tespit edildiğini belirterek, Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www. gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu. GİB'den yapılan duyuruda, sahte internet siteleriyle, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edilerek, "Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir" denildi.
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Gelir İdaresi Başkanlığı sahte siteler için uyardı
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