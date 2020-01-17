İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü teşvikleri anlatmaya devam ediyor

Toplantıya İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü'nden İl müdür Yardımcısı Serkan Özmen, Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Şeyda Yavuz ve KOSGEB İstanbul İl Müdürlüğünden Mete Koyuncu panelist olarak katılım sağladı. Panelde katılımcı kadın işverenlere İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen İŞKUR'a kayıtlı işveren olmanın işverenleri teşvikler konusunda daha avantajlı duruma getirdiği belirti. Şu an İŞKUR'un nitelikli personel yetiştirme kursları ile istihdamı ve işe yerleştirme süreçlerinin hızlandırdığını işverenlerin ihtiyaç duydukları personellerin bu kurslar ile iş hayatına atılmalarına yardımcı olduklarını söyledi. Ayrıca işverenlere İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlardan istihdam ve ya İŞKUR'a kayıtlı bir işveren ek istihdam yaptığımda istihdam seferberlikleri kapsamında teşviklerden nasıl yararlanacaklarını anlattı.

Soru cevap şeklinde devam eden panelde kadın işverenlerin sorularını cevaplayarak onlara İŞKUR'un Türkiye'de istihdam için önemli bir kurum olduğunu ve İŞKUR kurum olarak sadece iş arayanların iş başvurusu yaptığı bir kurum değil iş arayan ve işverenlerin birleşip bütünleştiği bir kurum olduğunu söyledi. Panel sonunda İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen katılımcılara teşekkürünün ardından toplantı hatıra fotoğrafı ile sona erdi.