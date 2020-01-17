Türkiye’nin en çok uğrak noktasına kablosuz internet

Girişimcilerin de yatırımcıların da bir şehri küresel uğrak noktası görmesinin yolu internet altyapısından geçiyor. Türk Telekom, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'na dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin, burada çalışanların ve tüm ziyaretçilerin yararlanması için, İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile, Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.Türk Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği Wi-Fi hizmetini İstanbul Havalimanı'nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunuyor. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz. Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık. Üstelik yolcular, uçuşları sırasında da uçak içindeki Wi-Fi internet erişimlerine yine Türk Telekom sayesinde devam edebiliyorlar. WiFi noktalarımızı yeni işbirlikleri ve yeni prestij noktaları ile her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. İstanbul Havalimanı'nda tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor" dedi.TÜRK Telekom, İGA Wi-Fi şebekesi üzerinden bağlantı kuran kullanıcılara 1 saat ücretsiz internet erişimi sağlıyor. 1 saatlik ücretsiz kullanım sonrasında, kullanıcılar ücretli paket satın alabiliyor. Kullanıcılar, tüm gün kullanım veya iki saat kullanım paketi olmak üzere, iki farklı paket opsiyonundan faydalanabiliyor. Türk Telekom bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı'nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip, hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara yardım ediyor.

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