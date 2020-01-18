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Araç sahipleri dikkat! için son gün 31 Ocak

23 milyon aracın sahibini ilgilendiren 'nde () ilk taksit için son gün 31 Ocak. Bu yıl yüzde 12 artış yapılan 'leri ödeme yöntemi de değişti. İşte merak edilen detaylar ve kolaylık sağlayan bankalar!

Giriş Tarihi: 18.1.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 14:52 ABONE OL
Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün 31 Ocak

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 'nin () ilk taksit ödemesi ocak ayı itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen 'nin ilk taksitini ödemek için son gün 31 Ocak. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 12 olarak belirlenmişti. Buna göre; en düşük MTV 101 lira olurken, en yükseği ise 45 bin lirayı aşıyor.

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Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün 31 Ocak
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