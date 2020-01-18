Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > DHMİ’ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

’ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
DHMİ’ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasiteyle hizmete giren havalimanının ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) garanti edilen 233.1 milyon euroluk Dış Hat Yolcu Geliri'ni aştı. İGA'dan yapılan açıklamada, söz konusu rakamın aşılması nedeniyle devlete 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapılacağı bildirildi. İstanbul Havalimanı, tam kapasite hizmete girdiği 6 Nisan 2019'dan, 16 Ocak 2020'ye kadar iç ve dış hat olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. Giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücret garanti edilen tutarın üstünde kaldığı için devlete 22.4 milyon euro daha ödeyeceğiz. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DHMİ’ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN