DHMİ’ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

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Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasiteyle hizmete giren havalimanının ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) garanti edilen 233.1 milyon euroluk Dış Hat Yolcu Geliri'ni aştı. İGA'dan yapılan açıklamada, söz konusu rakamın aşılması nedeniyle devlete 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapılacağı bildirildi. İstanbul Havalimanı, tam kapasite hizmete girdiği 6 Nisan 2019'dan, 16 Ocak 2020'ye kadar iç ve dış hat olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. Giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücret garanti edilen tutarın üstünde kaldığı için devlete 22.4 milyon euro daha ödeyeceğiz. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" dedi.