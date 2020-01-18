Türkiye’ye güven arttı

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan toparlanma ve yabancıların artan güveni, Türk bankalarının yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarına da yansıdı. İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonu bulunan sermaye benzeri bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Faiz oranı yüzde 7.75 seviyesinde olan ihraç işlemine, 3.5 milyar doların üzerinde bir talep geldi. Bankanın iştiraki TSKB'nin de uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ve 10 kat talep gören 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli eurotahvil ihracı ile birlikte grup, Türkiye'ye 1 milyar 150 milyon dolarlık kaynak sağlamış oldu.İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Temin edilen bu kaynaklar, İş Bankası'na ait değil, ülke ekonomisine aittir ve Türkiye ekonomisinin doğrusu için kullanılacaktır. Biz bu kaynakların sahibi değil aracısıyız. İşin tekniğine ve etiğine uygun bir tutarlılıkla Türkiye ekonomisinin hizmetine sunacağız. İş Bankası olarak kredi verme kapasitemizi de artıran söz konusu sermaye benzeri tahvil ihracı, ülkemiz ekonomisi için değerlidir" dedi.Bali, ihraçlara gelen yüksek talebin Türkiye'ye, bankacılık sektörüne ve İş Bankası'na duyulan güveni yansıttığını belirterek, şöyle konuştu: "Yılın ilk günlerinde büyük başarıyla tamamlanan iki işlemin, ülkemizdeki diğer banka ve kurumlar için de yurtdışı piyasalardan fon temin etme konusunda teşvik edicidir."Bali, ihracın Şubat 2018'den bu yana Türk bankaları tarafından yurtdışında gerçekleştirilen katkı sermaye niteliğini taşıyan ilk piyasa ihraç işlemi olması bakımından önemli olduğunu söyledi

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