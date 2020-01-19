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, kaç TL? Son dakika canlı dolar alış satış fiyatları 19 Ocak

Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde çizdiği dengesiz grafik ile yatırımcıların güvenini yitirmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde faiz kararını 75 baz puan olarak açıklamıştı. Doların yaşanan bu indirime nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar ‘ bugün ne kadar, kaç TL’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 19.1.2020 14:10 ABONE OL
Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika canlı dolar alış satış fiyatları 19 Ocak

Dolar kuru bu hafta önemli değişimler yaşamadan haftayı kapatırken, ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Merkez Bankası'nın hafta içinde faiz kararını açıklaması ile birlikte doların nasıl tepki vereceği merak konusu olmuştu. Hal böyleyken, pek çok vatandaş gün içerisinde 'Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Faiz kararı öncesi 5.87 civarında olan dolar sonrasında 5.85 ile haftayı kapatmıştı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?' Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

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Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika canlı dolar alış satış fiyatları 19 Ocak
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