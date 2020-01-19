Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika canlı dolar alış satış fiyatları 19 Ocak

Dolar kuru bu hafta önemli değişimler yaşamadan haftayı kapatırken, ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Merkez Bankası'nın hafta içinde faiz kararını açıklaması ile birlikte doların nasıl tepki vereceği merak konusu olmuştu. Hal böyleyken, pek çok vatandaş gün içerisinde 'Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Faiz kararı öncesi 5.87 civarında olan dolar sonrasında 5.85 ile haftayı kapatmıştı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?' Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…