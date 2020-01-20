Beş karttan biri TROY logolu olacak

BUGÜN NELER OLDU

BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'nin ilk ve tek kartlı ödeme alt yapısı olan TROY'un 26 banka, beş elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunduğunu söyledi. TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını ifade eden Canko, "2026'da ise TROY logolu kartın pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Soner Canko, 7 yıl önce hayata geçirdikleri ve 40 binden fazla iş yerinde 1.8 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express'le bugün web, mobil ve mağazalarda kısacası her yerde hem güvenli hem kolay ödeme yapılmasını sağladıklarını belirtti. Canko, bilginin korunması için çok sayıda yasal önlem ve mekanizmanın olduğunu ancak en güçlü korumanın kullanıcının bilinçlenmesiyle başladığını söyledi. BKM olarak kullanıcıları uyardıklarını belirten Canko, "Hem kişilerin hem de kurumların bu tehditlerden korunması için saldırı yollarını ve korunma yöntemlerini anlatıyoruz" diye konuştu.