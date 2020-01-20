Davos 2020’de ‘ÇEVRE’ diyecek

Dünyanın en ünlü zirvelerinden Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'ne bu yıl 'çevre' damgasını vuracak. 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50'nci zirveye Türkiye'den, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katılacak. 3 bin işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak zirvede Küresel Ekonomideki 2020'de En Büyük Riskleri küresel ısınma olarak belirlendi. Dünyanın gelecek 10 yılını en fazla etkileyecek küresel risklerde, iklim değişikliği ve buna bağlı çevresel olaylar olarak öne çıkıyor. Aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ve insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 risk olarak öne çıktı. 2018 ve 2019'dan bu yana verilen örnekler arasında ise geçtiğimiz haftalarda yaşanan Avustralya yangınlarının 68 milyar dolarlık maliyeti ön plana çıkarıldı. Aynı zamanda Japonya'da 9.8 milyar dolarlık fatura yaratan seller ve Kuzey California'da yaşanan kamp yangını ile oluşan 16.5 milyar dolarlık zarara vurgu yapıldı.

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