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" depremi tetiklemez"

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, Projesi’nin depremselliğe etkisini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 14:55 ABONE OL
Kanal İstanbul depremi tetiklemez
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan Kanal İstanbul Projesi'nin birçok boyutu olduğunu ifade ederek, "Sosyolojik, jeolojik, depremsellik, güvenlik gibi boyutları var. Sadece bir tek açıdan değerlendirmek doğru olmaz" dedi. Aykan, "Depremsellik anlamında Kanal İstanbul depremi tetiklemez. 'Kanal yapıldı' diye deprem olmaz. Kazılacak derinlik ve buraya dolacak su miktarı depremi tetiklemez. Çünkü deprem yerin yaklaşık 7-20 kilometre altında meydana geliyor. Açılacak kanalın derinliğinin yaklaşık 21 metre civarında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla açılacak olan kanalın depremi tetiklemesi mümkün değil" dedi.
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"Kanal İstanbul depremi tetiklemez"
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