“Dünya standartları seviyesinde bir eğitim için tam destek”

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin yeni Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı Dünya standartlarında bir eğitim için tam destek. İş dünyasının, özellikle de finans ve sigorta sektörünün yakından tanıdığı Nihat Kırmızı'nın Mütevelli Heyet Başkanı olması ile beraber önemli destek ve katkılar alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi eğitim kalitesini en üst düzeye çıkararak vakıf üniversiteleri arasında eğitimde fark yaratacağını göstermek istiyor. Finans sektöründe Türkiye'nin güçlü sigorta şirketlerinden Doğa Sigorta'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı, üniversitenin dünya standartlarında bir seviyede eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak tüm şirketleriyle ve bireysel olarak bu yolda ellerden gelen tüm katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Sigortacılıkla beraber sağlık sektöründe hastaneleri, eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını vurguladı.