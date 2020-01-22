3600 ek gösterge son durum nedir? Kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği ek gösterge son dakika açıklamaları ise gelmeye devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte detaylar