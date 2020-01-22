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son durum nedir? Kimleri kapsıyor? 3600 ne zaman çıkacak?

Milyonlarca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemizle birlikte emekli memur ve memur maaşlarına zam müjdesi bekleniyor. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun beklentisi karşılanacak. Konu ile ilgili en son açıklama ise Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Peki 3600 son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:04 ABONE OL
3600 ek gösterge son durum nedir? Kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

son durum nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği son dakika açıklamaları ise gelmeye devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Peki, nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte detaylar

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3600 ek gösterge son durum nedir? Kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
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