5 şehir 100 bin kişiye iş

Türkiye'nin istihdam şampiyonu olan tekstil sektörü, Doğu'da yatırım seferberliği başlattı. İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla bölgede valilikler kanalıyla ardı ardına açılan Tekstil İhtisas OSB'leri, Tekstilkent projeleri ve güven ortamının tesis edilmesi sektörün, yatırımlarını Doğu'ya kaydırmasında etkili oldu. Diyarbakır, Ağrı, Batman, Erzurum ve Van gibi şehirler adeta yatırımcı akınına uğrarken, tekstil firmaları bölgede yatırım için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Tekstil yatırımlarının Mardin, Siirt ve Şırnak gibi bölge illerinde de artması bekleniyor.



VAN ATAĞA KALKTI

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Van, tekstil yatırımlarıyla sanayi şehri olma yolunda önemli adımlar atıyor. 1. Tekstilkent'te 2 bin 500 kişiye, bireysel yatırımlarla da 1.000 kişinin istihdam edildiği şehirde valilik, ikinci Tekstilkent için kolları sıvadı. 100 hektarlık alana yapılacak 2. Tekstilkent'in 40 hektarının altyapısı için ihale aşamasında olduklarını söyleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bu yatırımla ilave 15.000 kişiye iş imkânı sağlayacağız" diye konuştu.



ERZURUM'DA 4 FABRİKA

Tekstilin istihdam kapısı olduğu şehirlerden biri de Erzurum oldu. 2019'da 20 milyon TL'lik yatırımla temelini attıkları Tekstilkent'te 4 fabrikada deneme üretimine başladıklarını söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Marks&Spencer, Zara, H&M ve Massimo Dutti'nin montları Erzurum'da dikilecek" dedi. 4 fabrikanın bin kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Vali Memiş, 2021 hedeflerinin yeni açılacak 5 fabrikayla istihdamı 10 bin kişiye çıkarmak olduğunu söyledi.

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AĞRI'NIN KADERİ DEĞİŞECEK

Ağrı Valiliği'nin tekstilkent projesi de büyük rağbet görüyor. Yeşim Tekstil'i 5 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırıma ikna eden Vali Süleyman Elban, yeni yatırımcılar için de çalışıyor. Vali Elban, "7 büyük firma üretime başladı. Bir yıl önce şehirde dikiş dikmeyi bilen kimse yoktu. Şimdi 2.500 vatandaşımız bu sektörde çalışıyor. Kalifiye eleman olsa bu sayı 17.000 kişiye ulaşacak. 4.000 kişi de güvenlik ve temizlik elemanı alınacak" dedi.



İLÇELER DE YATIRIMA AÇILSIN

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 6'ncı bölge teşvikleri ve tekstilkent projelerinin Doğu'ya yatırımın cazibesini artırdığını söyledi. Gültepe, "2020 için de 50 bin istihdam hedefimiz var. Bunun yüzde 70'i Doğu'da olacak. Özellikle teşvikli bölgeler bizim için son derece cazip yatırım imkânları sunuyor. İlçelere de aynı koşullarda yatırım imkânı tanınmalı. Mesela Malatya'da yatırım için yer kalmadı" diye konuştu.



BATMAN YATIRIMDA ATAĞA KALKTI

Son yıllarda arka arkaya aldığı yatırımlarla adeta bir tekstil üssüne dönüşen şehirde valilik ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tekstil Cazibe Merkezi kurmak için gün sayıyor. Kentte halen toplam 20 bin kişinin tekstil sektöründe çalıştığı belirten Batman TSO Başkanı Abdülkadir Demir, "Özellikle genç ve kadınların istihdamında tekstil yatırımları büyük önem taşıyor. Cazibe Merkezi'nin kurulmasıyla şehrimizde sektörün istihdamı istihdam 40 binlere çıkacak" dedi.



DİYARBAKIR'DA HEDEF TEKSTİL ÜSSÜ OLMAK

Tekstilde yatırım hamlesi başlatılan illerden biri de Diyarbakır. Yatırımı devam eden Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bu yıl tamamlanarak üretime başlanması planlanıyor. Yaklaşık 1.300 dönüm alan üzerine kurulan OSB'de yatırım yapmak için 55 firmayla sözleşme imzaladıklarını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, şehrin önemli bir üretim üssü haline geleceğini belirtti. Söz konusu yatırımın minimum 8 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.