ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines başlıyor

22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE kapsamında 7. Kez bir araya geliyor olacak. Fuar, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken sektörünün ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında ICC Üsküdar salonunda düzenlenecek Vestel Production Talks ve İstanbul MICE Zirvesi konferans programlarıyla da MICE sektörünün geleceğine damga vurmaya devam edecek.

ACE of MICE Türk hava yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB Stratejik partnerliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Hosted Buyer programına yoğun ilgi! 41 ülkeden 230 Uluslararası satın alıcı ve 15.000'den fazla ziyaretçi

Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurtdışı pazardan katılacak 230 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15.000'den fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor. 2020 için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan işbirlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli daha kaliteli bir hosted buyer programıyla katılımcılar network'lerini genişletme imkanı bulacaklar.

Fuarın uluslararası MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun yükseltilmesi noktasında belirlenen kapsamlı iletişim stratejisi çerçevesinde başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı çalışan medya kuruluşları ve uluslararası derneklerle işbirlikleri genişletiliyor.

SİZİ NELER BEKLİYOR?

Dev Prodüksiyonlar Nasıl Tasarlanır, Planlanır ve Yönetilir?

Dünya'da ilk kez düzenlenecek olan 'Production Talks' Vestel ana sponsorluğu ile 700 kişi kapasiteli ICC Üsküdar salonunda etkinliğe özel olarak hazırlanmış dev sahnede 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek!

''Masters of Production Meets in Istanbul'' mottosuyla yola çıkılan Production Talks, Olimpiyatlardan Eurovision'a, dünyanın en büyük konserlerinden, Broadway müzikallerine ve unutulmayan kurumsal etkinliklere kadar farklı projelere imza atan, ses getirmiş büyük organizasyonların yaratıcıları dünyada bir ilk olarak bir araya gelecek. Projelerinde en yeni teknolojilerle yaratıcılığı bir araya getiren öncü ve vizyoner isimlerden oluşan Production Talks konuşmacıları sunumlarında, hayranlık uyandıran projelerinin hayata geçişi ile ilgili detayları anlatmakla kalmayıp, prodüksiyon sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceği ve şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecek. Sadece Türkiye'den değil Avrupa, Orta Asya ve önümüzdeki dönemde World Expo ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi iki büyük etkinliği organize edecek olan Arap Yarımadası'ndan da bir çok katılımcının takip edeceği Production Talks, misafirlerin konuşmacılara soru sorabileceği ve sunum saatleri dışında birebir görüşme ve sohbet etme şansı bulabileceği interaktif bir etkinlik olacak. Biletler Biletix'te!

İstanbul'un Dünya MICE Sektörü Lideri Olması İçin Yapılması Gerekenler ACE of MICE'ta Ele Alınacak

Dünya'nın lider MICE destinasyonu olmayı fazlasıyla hak eden İstanbul'u liderliğe götürecek yol haritası için ICC Üsküdar salonunda dev sahnede 24 Ocak 2020 tarihlerinde Türkiye'de ilk defa İstanbul MICE Zirvesi düzenleniyor olacak.

Turizm Medya Grubu başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek zirveye protokol, önemli incentive firmaları, pco'lar ve etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri genel müdürleri, havalimanları genel müdürleri 5 ayrı oturumda ele alıyor olacak. ICVB koordinasyonunda gerçekleştirilecek convention breu oturumunda ise Londra ve Barcelona convention breu direktörleri ve Amerikan Express global iş geliştirme direktörü konuşmacı olarak kendi başarı hikayelerini paylaşıyor olacaklar. Konferans, şehrimizin gelişimi adına yapılması gerekenler ile Pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık altında ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayımlanacak.

AMEZİNG PARTİ: YILIN EN İDDİALI PARTİSİNE HAZIR MISINIZ?

Fuarın birinci günü olan 22 Ocak 2020 tarihinde, 41 ülkeden 1.000 MICE profesyoneli muhteşem bir parti eşliğinde Pink Mama'da bir araya gelecek. Artık bir marka haline gelmiş olan "AMEzing Parti" her yıl ayrı bir konseptte düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası hosted buyerlar, katılımcı firmalar, konuşmacılar, uluslararası MICE dernek başkanlarının davetli olduğu partide, video mapping şov, müzik grupları, DJ ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşatılacak