Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak, Davos’taki Türk Evi’ni ziyaret etti

Bakan Albayrak, Davos’taki ’ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı , 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan 'ni ziyaret etti.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.1.2020 15:14 ABONE OL
Bakan Albayrak, Davos’taki Türk Evi’ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta bu yıl ilk kez oluşturulan Türk Evi'ni ziyaret etti. Albayrak, Türkiye Varlık Fonu tarafından oluşturulan Türk Evi hakkında Türkiye Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez'den bilgi aldı. İstanbul Finans Merkezi projesine büyük ilgi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Türk Evi'nde ziyaretçilere Türk çayı, kahve, pide çeşitleri, et ve balık ikram ediliyor. Taze Türk simidinin de ikram edildiği Türk Evi'nde aynı zamanda Türk iş adamları da ikili görüşme yapma fırsatı buluyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak, Davos’taki Türk Evi’ni ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN