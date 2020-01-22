Davos Zirvesi'nde kurulan "Türk Evi"ne katılımcılardan yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla kurulan Türk Evi'nde, Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor.

Zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ziyaret ettiği Türk Evi, küresel yatırımcıların ve siyasetçilerin de uğrak noktası haline geldi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanımız Berat Albayrak ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın liderliğinde Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofisleriyle beraber Türkiye'nin tanıtımı ve Davos'un 50. yılına özel yatırımcıları, Türkiye ile çalışan paydaşlarımızı bu evde misafir etmek istedik." dedi.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pekcan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, "Bakanların gelmesi evin görünürlüğünü artırıyor. Ana konuşmaların yapıldığı kongre merkezine yakın olması ve ana cadde üzerinde olması da buraya ilgiyi artırıyor." diye konuştu.

"TÜRK EVİ KATILIMCILAR ARASINDA EPEY POPÜLER"

Sönmez, yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını belirterek, "Çok dolu bir ajandamız var. Zirve bitimine kadar yabancı yatırımcılarla, diğer ülkelerin varlık fonları ile görüşeceğiz. Türk Evi'nin de katılımcılar arasında epey bir popüler olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ekonomisinde sürdürülebilir büyüme oranı için Davos gibi platformlarda Türkiye'nin görünürlüğünün artırılması gerektiğini ifade eden Sönmez, bu amaçla Türk Evi'nin gelecek yıllarda da Davos'ta kurulacağını anlattı.

Sönmez, "Davos'ta bunu ilk defa yapıyoruz ve kalıcı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Davos'ta en iyi yemek hizmetlerinin de Türk Evi'nde olduğuna işaret eden Sönmez, "Buradaki Türk yemekleri katılımcılar arasında oldukça popüler." diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ PLATFORMLARINDAN BİRİ DAVOS"

Öte yandan Sönmez, bu yıl "Türkiye'nin büyük bir büyüme oranıyla karşı karşıya" olduğunu ve yüzde 5 oranında büyüme beklendiğini aktardı.

Büyüme oranının sürdürülebilir olması için büyük çaplı yatırımın Türkiye'ye gelmesi ve bu yatırımların devam etmesi gerektiğinin altını çizen Sönmez, şöyle konuştu:

"Bunun da esasında en önemli platformlarından biri Davos. Büyük yatırımcıların, büyük fonların, bankaların, kurumların ve devletlerin geldiği bir yer. Bu anlamda Türkiye'nin burada görünür şekilde yer alması bizler için bu sürece çok büyük katkıda bulunuyor."

TÜRKİYE'NİN DAVOS'TAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK İÇİN KURULDU

Siyaset ve iş dünyasından 3 binden fazla üst düzey katılımcının olduğu Davos Zirvesi süresince açık olacak Türk Evi'nde, diğer ülkelerin varlık fonları, önde gelen finansal kuruluşlar, düzenleyici kuruluşlar, yatırım fonları ve medya temsilcileri ağırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri Türkiye'deki yatırım ortamını ve bu alandaki fırsatları global oyunculara aktarıyor.

Türk Evi'nde ağırlanan misafirlere hem burada Türkiye'yi temsil eden kurumların faaliyetleri aktarılıyor, hem de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) tanıtılıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin finansal merkezi olması stratejik hedefiyle başlatılan İFM projesinin gayrimenkul, mevzuat ve ekosistem boyutlarındaki ilerlemeler ve hedefleri, yabancı yatırımcılarla paylaşılıyor.

Uluslararası şirketlerin İFM projesini tanıtması için Türk Evi önemli bir fırsat olurken, İFM'nin ana yatırımcılarından olan Türkiye Varlık Fonunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yetkililer, bir hafta boyunca Türk Evi'nin ziyaretçilerine projeyi anlatacak.

Türk Evi'nde ayrıca Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofislerinin yayımladığı kitaplar da sergileniyor.