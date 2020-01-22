Dünyanın önde gelen organızatörlerı ace of mıce’ta buluşuyor

2023'te turist sayısını 75 milyona, geliri de 65 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen turizm sektörü, bu hedefleri yakalamak için kongre, etkinlik, toplantı (MICE) turizmine odaklandı. Bu kapsamda sektörün en önemli buluşma duraklarından biri olan ACE of MICE Fuarı, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) 7'nci kez kapılarını açıyor. Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerini buluşturuyor. 41 ülkeden 230 uluslararası MICE acentasının katıldığı fuar, 15 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Türkiye'de ve dünyada ilk kez düzenlenecek olan 'Production Talks' konferansı kapsamında, dünyanın önce gelen organizatörleri tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.Fuarın düzenleyicisi Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, bu konferansla alanında öncü isimlerin 'Dev produksiyonlar nasıl planlanır, tasarlanır ve yönetilir?' gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaşacağını söyledi. Ataman, "Bu kapsamda Oscar Ödülleri Sanat Yönetmenliğini yapan Matt Steinbrenner, 2000 yılından bu yana Eurovision'un Prodüksiyon Direktörü Ola Melzig, Rio Olimpiyatları ile EXPO'nun açılış şovunu üstlenen Adriano Martello, Eurovision'un Prodüksiyon direktörü Ola Melzig, Cirque du Soleil şovları Artistik Direktörü Krista Monson ve Metallica, U2, Justin Timberlake konserlerinin fotoğrafçısı Ralph Larmann tecrübelerini aktaracak" dedi.Fuara ABD'den Hindistan'a, Çin'den Avrupa'ya kadar birçok ülkeden MICE acentasının katıldığını anlatan Ataman, 200 standın bulunduğunu kaydetti. Fuarda yüz yüze (Business to Business-B2B) görüşmelerin de organize edildiğini aktaran Ataman, "Hedefimiz bu kapsamda 5 bin 500 B2B toplantının yapılması" diye konuştu. İstanbul'un lider MICE destinasyonu olması hedefiyle Türkiye'de ilk defa İstanbul MICE Zirvesi düzenleyeceklerini anlatan Ataman, şöyle devam etti: "5 ayrı oturum düzenleyeceğimiz zirvede önemli incentive firmaları, etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri ve havalimanları genel müdürleri yer alacak. ICVB koordinasyonunda gerçekleştirilecek convention breu oturumunda ise Londra ve Barcelona convention breu direktörleri ve Amerikan Express global iş geliştirme direktörü konuşmacı olarak kendi başarı hikâyelerini paylaşacak. Konferans, şehrimizin gelişimi adına yapılması gerekenler ile pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık altında ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayımlanacak."Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Ataman, "Turizm Bakanlığı 2023 için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefi belirledi. Buna ulaşmak için kişi başı düşen turizm gelirini artırmamız gerekiyor. Burada MICE çok güçlü bir rol oynuyor. Dünya turizm örgütü verilerine göre turizm gelirlerinin yüzde 30'u MICE sektöründen sağlanıyor. Bizim de hedefimiz 2023'te 65 milyar dolarlık gelirin 19.5 milyar dolarını MICE'tan sağlamak" dedi.

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