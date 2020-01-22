İncirlik’te ABD’li şirket Türk işçilerin yarısını çıkarıyor

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Adana'dakonuşlu İncirlik Hava Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin üst bakım işlerinde çalışan 424 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi. Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini üstlenen ABD'li şirkette 890 işçinin çalıştığını belirtti. Şirketin işten çıkarmayla ilgili kendilerine tebliğ gönderdiğini aktaran Akalın, "20 Ocak 2020 Pazartesi günü itibarıyla ABD'li işveren şirketi, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan sendikalı 424 kişinin iş akdini fesedeceğini sendikamıza tebliğ etti. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Toplam çalışanın 890 olduğu bir yerde 424 kişinin iş akdinin feshedilmesi, toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor" dedi.