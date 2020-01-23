3 global şirket randevu istiyor

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TiBakanı Ruhsar Pekcan da Davos'taki görüşmelerinde Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen dünya çapındaki bazı firmalardan randevu talepleri geldiğini belirterek, "General Electric, P&G ve Alibaba'nın görüşme talepleri var" dedi. Türkiye'nin tam bir fırsatlar ülkesi olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu: "Türkiye, ticaret savaşlarının olduğu bu dönemi çok iyi değerlendirdi. İş dünyamızın ne kadar dinamik olduğunu da biz burada görmüş olduk. Türkiye'de mevcut uluslararası yatırımcılarımız var. Bunlar Türkiye'deki potansiyeli çok daha iyi görüp değerlendirebildikleri için yeni yeni yatırımlara ve kapasite artışına gidiyorlar. Esasında bunlar uluslararası platformlarda ve kendi ülkelerinde bir nevi Türkiye'nin elçisi de oluyorlar."Dünya Ticaret Örgütü'nün Eylül 2019 verilerine göre, dünyada en büyük ihracatçı 50 ülkenin ihracatının ortalama yüzde 2.7 azaldığını, Türkiye'de ise aynı dönemde ihracatta yüzde 2.6 artış olduğunu anlatan Pekcan, "Biz dünya sıralamasında artış oranı bakımından 7'nci, değer bakımından da 5'inci sıradayız. Bu konjonktürü pozitife çevirmek için fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz ve iş dünyamızla beraber bunları değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Ocak ayının ilk 20 gününde ihracatta yüzde 3 artış olduğunu anlatan Pekcan, ABD ve Türkiye'nin karşılıklı getirdiği ek vergilere de değinerek, şöyle konuştu: "ABD, getirdiği ek vergileri kaldırdığı anda biz de kaldırmaya hazırız ama tek taraflı kaldırmayız."