Baymak 2019’da yüzde 25 büyüdü

BUGÜN NELER OLDU

BAYMAKCEO'su Ender Çolak, Türk iklimlendirme sektörü açısından 2019 yılını değerlendirdi. Sektörün zor bir yıl geçirdiğini belirten Çolak, "Zorlu bir yılı büyük başarıyla tamamladık. 2017'de 527 milyon TL seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon TL'ye taşımıştık. Geçtiğimiz yılsonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon TL'ye ulaştı. Son iki yılda büyümemiz yüzde 60'ı buldu" dedi. 2018'de 201 bin olan kombi üretimlerini 2019'da yüzde 12'lik artışta 225 bine çıkardıklarını aktaran Çolak, 2019'da iç piyasada büyük daralma yaşayan kombi, klima ve ısı pompası pazarlarında da paylarını artırdıklarını kaydetti. Çolak şunları anlattı: "Yoğuşmalı kombide pazardaki yüzde 25'e yakın bir daralma öngörümüze karşın pazar payımızı artırarak yüzde 13.4 seviyesine taşıdık. Geçtiğimiz yıl içinde adetsel olarak klima satışlarımızı yukarı çekerken, satış adedimiz de 56 bini aştı. Pazar payımızı da yüzde 6.7'den 8.4'e çıkardık."