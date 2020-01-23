İş turizmi de canlanıyor

Turist sayısında rekorlara imza atan Türkiye, şimdi de turizm gelirlerini artırmaya odaklandı. Turizmin en büyük gelir kalemlerinden biri olan, toplantı, etkinlik ve kongre (MICE), bir diğer adıyla iş turizminde de toparlanmanın başladığını aktaran sektör oyuncuları, "2018'den beri turist sayısını artırmayı başardık ancak MICE turizminde arzu ettiğimiz seviyeyi yakalayamamıştık. 2020 iş turizminde canlanma, 2022 sonrası ise yeniden atağa kalkma dönemi olacak" dedi.Dün kapılarını 7'nci kez açan ACE of MICE Fuarı'nda buluşan sektör temsilcileri, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. İş turizminin teşvikle daha da canlanacağını belirten turizmciler, "Uçak yakıt desteği turisti geri getirdi. Cruise gemilerinde turist başına verilen destek ise gemileri ülkemize döndürdü. Benzer bir teşvik kongre turistine sağlanırsa bu alanda hızlı bir ivme yakalayabiliriz" diye konuştu. Fuarın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2020'de 58 milyon turist ve 40 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kuruluşunu tamamladık. Bu ajans Türkiye'nin ilk pazarlama örgütü" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, turizm gelirini yükseltmek için kongre turizmi gibi yüksek gelir getiren turizm segmentlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "2020 itibarıyla kongre turizminin yeniden ivme kazanacağına inancımız tam. İstanbul başta olmak üzere önemli kongre destinasyonlarımız büyük kongreleri takvimlerine eklemeye başladı" şeklinde konuştu. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman ise, 2023'te 65 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmada MICE sektörünün büyük önem teşkil ettiğinin altını çizdi.TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Yeşilyurt, uluslararası kongreler için İstanbul'un yeniden listeye alınmaya başlandığını belirterek, "Tıp, inşaat, teknoloji ve sağlık kongrelerinde İstanbul tercih ediliyor. Savunma sanayisindeki atılımlar bu alanındaki kongreleri de ülkemize çekmeye başladı" dedi. Sektörde canlılığın başladığını, ancak 2015 rakamlarının çok gerisinde olduklarını anlatan Yeşilyurt, "Uçak yakıt ve gemilere sağlanan teşvik kongre alanında da sağlanırsa hedefleri daha kolay yakalayabiliriz" diye konuştu.Düğünve etkinlik turizminde hizmet veren LifeGroup'un Kurucu ve CEO'su Erdem İpekçi, 2020'nin çok hareketli geçeceğini söyledi. İpekçi, "Geçen yıl etkinlik turizminde hareketlilik başladı. Yabancı turist Türkiye'ye yine eski güveni duyuyor. Biz özellikle 2020 ve sonrasında hareketlilik bekliyoruz. Rezervasyonlarımız da bunu gösteriyor. 2019'da 800'ün üzerinde davet ve etkinlik yaptık. 2020'nin ilk aylarında olmamıza rağmen aldığımız rezervasyonlarda bu sayıyı geçtik" diye konuştu.

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