Samsun Yabancılar Pazarında bir dükkanda hediyelik eşya satan Temel Samangül, atık ve atıl malzemeler ile yaptığı eşyaları dünyaya satıyor. Samangül ilk olarak İstanbul Ortaköy'de bulunan bir sanat sokağı içerisinde kendi çabası ile heykeltıraş sanatını öğrendi. Akabinde kendi geliştirerek hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Yabancılar Pazarı içerisinde dükkanda eşyaları sergileyen Temel Samangül, "1 TL karşılığında temizlik görevlilerinde şişeler alıyorum. Bununla birlikte atık malzeme boşa gitmiyor, temizlik görevlilerine de maddi kazanç sağlıyorum" dedi.



"Atık bir şeyi çevirmek ve insanlara sunmak çok lezzetli bir durum"

Özellikle Fransız ve İtalyanların bu tür ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Samangül, "Türkiye'de ve dünyada turistlik bölgeleri küçük portatif hediyelik eşyaya çeviriyorum. Maket, şişe veya tablet üzerine tasarlıyorum. Kimyasal madde kullanmadan işlerimi yapıyorum. İnsanların kullandığı meşrubat şişeleri, mutfakta kullanılan şişeler gibi insanların kullanıp çöpe attığı şeyleri ben geri dönüşüm yapıyorum. Temizlik işçileri beni bildikleri için 1 TL karşılığında alarak onlara da katkı sağlıyorum. İnsanların çöpe attığı şişeler evlerinin en güzel köşesine dönüşüm olarak geri geliyor. Önemli olan bitik bir şeyi ayağa kaldırmak. Sadece şişeler değil tahta parçalarının üzerine rölyef çalışıyorum. Benim ürünlerim dünyaya gidiyor. Özellikle Fransız ve İtalyanlar bu tür işlere çok güzel yaklaşıyorlar. Bu sanatı, birçok öğrencim var, onlara da öğretiyorum" diye konuştu.

1 TL'ye alınan şişeler sanat eserine dönüşünce Avrupa'da 50 euroya alıcı bulabiliyor.

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