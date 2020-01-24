Fatura kestiğiniz kadar ödeyin

BUGÜN NELER OLDU

Fatura kesme işini sorun haline gelmesine izin vermemek elinizde. İnternetten bütün hesapları tek ekrandan yönetmek büyük bir lüks olarak karşımıza çıkıyor. Bilkent Cyberpark'ta yer alan BirFatura, aynı zamanda Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot mezunları arasında yer alıyor.BirFatura, e-ticaret yapan KOBİ'lerin sipariş ve faturalandırma süreçlerini saniyelere indiren girişim. 2 saniyede faturanızı kesmesini sağlıyor. Yani kullandığınız kadar ödeme yapacağınız, yetenekli ve esnek bir platform. Tüm siparişlerinizi tek bir merkezden yöneterek, sadece 2 tık ile faturalarınızı almak mümkün. Elektrik, su gibi giderlerinizi de BirFatura'da tutabiliyorsunuz. BirFatura sistemi güvenlidir ve ayrıca günlük olarak farklı bir kıtaya yedekleniyor. BirFatura ile otomatik E-Fatura da kesilebiliyor.Kolay ve hızlı entegre olabilen alt yapı sayesinde N11, Hepsiburada, ePttAVM, Sanal Pazar, Gittigidiyor gibi mağazalardan yapılan satışları bir kaç dakikada BirFatura sistemine bağlayıp hemen kullanabiliyorsunuz.