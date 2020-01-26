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Vergi ödemeleri 3 ay ertelendi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Vergi ödemeleri 3 ay ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, deprem felaketi nedeniyle, Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulanması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin 24 Ocak'tan itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğunun kabul edileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sabep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır." Açıklamada, vergi mükelleflerinin borçlarının faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirileceği kaydedildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan'a kadar uzattı.
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Vergi ödemeleri 3 ay ertelendi
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