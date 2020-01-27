Elektrikli araç üretimine hazırlık yapıyor

FORD Otosan'ın 11.2 milyon euroluk yatırımla devreye aldığı yeni pres hattı, Kocaeli Fabrikası'nın kapasitesini 500 bin araca çıkardı. Büyük pres parçalarının üretiminde dış kaynak kullanımını azaltacak 'Hat 30' projesi elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. Yeni robotik otomasyonlu pres hattı ile geleceğin otomotiv trendlerine hizmet edecek yeni elektrikli araç projelerinin aluminyum sac parça üretim ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor. Mekanik sac merkezleme yerine sektörde bir ilk olarak 'optik merkezleme teknolojisi' sisteminin devreye alındığı 'Hat 30' projesi ile dakikada 6 parça olan üretim hızı yüzde 33 artırılarak dakikada minimum 8 parçaya çıkarıldı. Yine sektörde bir ilk olan çekme preslerinde ses analizi ile tüm parçalarda incelme/yırtık tespit sistemi devreye alındı. Endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotivde yeni bir sürece girdiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Kocaeli Fabrikası'nın geçen yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak "Global Lighthouse Network" ağına katıldığını söyledi.Haydar Yenigün, "Ford'un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli Fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU