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Yapı Kredi ve ’a 282 milyon lira ceza

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Yapı Kredi ve Akbank’a 282 milyon lira ceza
YAPI Kredi Bankası ve Akbank sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 282 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Yapı Kredi Bankası 187.1 milyon lira, Akbank da, 94.7 milyon lira para cezası aldığını açıkladı. Ayrıca, Akbank'ın ayrıca sigorta aracılığı faaliyeti 15 gün süre geçici olarak durduruldu. Cezalar Sigortacılık Kanunu'nun 32. maddesine aykırılıklar nedeniyle kesildi. İlgili kanunun "İyiniyet" başlıklı 32. maddesi, sigorta şirketleri ve aracıların gerçeğe aykırı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamayacağı; sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremeyeceği ve kişilerin sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağı gibi unsurları içeriyor.
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Yapı Kredi ve Akbank’a 282 milyon lira ceza
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