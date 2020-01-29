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Altın fiyatları corona virüsü sonrasında zirve yaptı: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Hem yatırım yapmak isteyen hem de hediye olarak almak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. ’de ortaya çıkan Corona virüsü sonrası altın, ticaret savaşlarının zirve yaptığı dönemdeki gibi güvenli liman alımları ile yeniden değer kazandı. Haberimizde, , ata, çeyrek, fiyatları hakkında bilgi edinebilir, canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:25 ABONE OL
Altın fiyatları corona virüsü sonrasında zirve yaptı: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Corona virüsü, uluslararası piyasalarda yıkıcı bir etki yaratırken, yatırımcıyı yeniden altın alış-satış işlemine yönlendirdi. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarındaki hareketliliğe benze bir artış yaşanırken, yatırımcılar ve altın satın almak isteyen vatandaşlar 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Cumhuriyet, ata, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Haberimizde, altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz ve anlık olarak canlı altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

İşte 29 Ocak 2020 Çarşamba tarihli güncel altın fiyatları ve canlı takip seçeneği…

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Altın fiyatları corona virüsü sonrasında zirve yaptı: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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