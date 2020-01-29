İnşaatta yurt dışı açılımına 2020'de hız verilecek

Erden Timur, AA muhabirine Türkiye ekonomisi ve Nef açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: "Londra'da içinde bulunduğumuz projelerde teslimler yapılmaya başladı. Brooklyn'deki projemizde de inşaat başladı. Kazakistan'da proje geliştiriyoruz. Tüm bu projelerin toplam değeri 507 milyon dolar. Almanya'da biri Frankfurt'da, biri Hannover'da olmak üzere iki proje için çalışmalara başladık. Bu şehirler dışında Almanya'da 3 farklı proje daha geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında New York ve Almatı'da da var olan projelerimize ilave olarak birer yeni projeyi daha hayata geçireceğiz. Bu yıl İstanbul'da iki proje hedefliyoruz. Bunların biri Beykoz'da olacak. Bebeköy'de de farklı bir konsept düşünüyoruz. 2020'de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy'de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum'da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz.

2020'de 2 binin üzerinde konut teslim etmeyi planlıyoruz. Bu yıl ciromuzu da yüzde 30'un üzerinde artışla 1,2 milyar liraya yükseltmeyi hedefliyoruz. Gayrimenkul sektörünün bankacılık sektörü gibi belirli düzenlemelere ve kriterlere sahip olması gerekiyor. Çünkü bankalar gibi biz de tüketicinin tasarrufuna talibiz. Sektörün her şeyden önce insanların alım gücünü dikkate alması gerekiyor. Bu nedenle belirli düzenlemelere, kriterlere ve güvenilir verilere ihtiyacımız var"

Küresel anlamda 2019'un oldukça hareketli, sancılı ve gergin bir yıl olduğunu aktaran Timur, ticaret savaşlarının piyasaları ve ekonomik kararları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Timur, tüm bunlara rağmen Türkiye özelinde işlerin özellikle 2019'un ikinci yarısında hızla normale döndüğünü vurgulayarak, "Büyüme, faiz ve enflasyon konusundaki toparlanma ciddi bir moral yarattı. Tüketici güvenindeki hızlı iyileşme ticarete de yansımış durumda. Dolayısıyla negatif döngü kırılmış gibi görünüyor. Son birkaç yılı düşünürsek; 2019'daki toparlanma en kötünün geride kaldığını gösterdi." diye konuştu.

Geçen yıl enflasyon ve büyüme göstergelerinde pozitif aşamalar kaydedildiğini anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Büyüme hızındaki yavaşlama yeniden toparlanma eğilimine geçti. Mevcut büyüme elbette yeterli değil. Türkiye, daha fazla istihdam ve milli gelir yaratmak için yüzde 5'lik büyüme bandına girmeli. Bu açıdan, 2020 dengeli büyüme yılı olacak diyebilirim. Yapısal reformlar, alınan tedbirler ve verilen teşviklerin etkisiyle ekonomideki daralmanın geride kaldığı bir döneme giriyoruz. Ekonomik göstergelerde hükumetin belirlediği hedeflere yakın bir tablonun oluşması, 2020 için umutlarımızı artırıyor. Tablonun geneline bakacak olursak enflasyon ve faizdeki gerileme, ihracat ve sanayi üretimindeki artış, cari açıktaki iyileşme, tüketici güveninin yeniden yükselişe geçmesi, ekonomik büyümenin 2020'de daha hızlanacağını gösteriyor."

- "Gerek konut gerekse yurt üretimi konusunda yatırıma devam edeceğiz"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştirdiklerini, sadece son bir yılda yaptıkları konut teslimatının 2 bini aştığını bildirdi.

Geçen yılı 900 milyon liranın üzerinde bir ciroyla tamamladıklarını, 368 milyon lirası tahvil ödemesi olmak üzere bankalara son iki yılda 1,2 milyar liralık ödeme yaptıklarını anlatan Timur, "2020'de de yine 2 binin üzerinde konut teslim etmeyi hedefliyoruz. 14-15 Aralık 2019'da, sadece iki günde gerçekleştirdiğimiz 103 milyon liralık satış 2020'nin çok daha iyi geçeceğinin işareti. Bu yıl da ciromuzu yüzde 30'un üzerinde artışla 1,2 milyar liraya yükseltmeyi öngörüyoruz." diye konuştu.