MYC 3 yılda 120 milyon $’lık yatırım yaptı

Sağlık, turizm ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren ve üç yılda 120 milyon dolarlık yatırım yapan Ethica Grubu, son yatırımını İstanbul'a yaptı. Şirket, 4 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Nişantaşı'nda, 2.500 metrekarelik alana sahip olan Vitalica Wellness'ı hizmete açtı.MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, wellness (sağlıklı yaşam) konsepti için iki yıl boyunca Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirterek, "İlk wellness yatırımımızı Bodrum'daki LUX oteline yaptık. İkinci yatırım durağımız ise İstanbul oldu. Vitalica Wellness'ı 4 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdik" dedi.Uzun vadede wellness'ı hastanelerinde de hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Akdoğan, "Doktorlarımız üzerine çalışıyor. Geleneksel tıpla modern tıbbın kesişim noktalarını araştırıyor" diye konuştu.Wellness'ın hastalığı önleyici ve koruyucu bir yöntem olduğunu belirten Akdoğan, "Dünyada iyi wellness uygulamaları için seyahat eden bir kesim var. Bu kesim çok iyi harcama yapan, kültür, eğitim ve gelir düzeyi yüksek kişiler. Bu alanda Türkiye adını duyurabilirse çok ciddi bir sağlık turisti çekebilir" ifadelerini kullandı.2016-2019 yılları arasında 120 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Akdoğan, "Bunun 70 milyon dolarını otele yatırdık. Ancak bu yatırım sadece otelden ibaret değil. Çok güçlü bir wellness konsepti var. Kalanı da hastanelerimiz ve sigorta sektörüne yaptık. Sigortacılık sektöründe de yavaş ve güçlü adımlarla büyüyoruz. Ayrıca hastanelerimizde yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Hükümetin 15 Temmuz'dan sonra döviz getirici yatırımlara odaklandığını anlatan Akdoğan, şöyle konuştu: "Yaptığımız işlerle zaten ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu kazancı nasıl artırırız diye düşündük ve yaptığımız araştırmalar sonucunda wellnes'a karar verdik. Ülkemizde inanılmaz bir sağlık harcaması yapılıyor. Ancak pek çok hastalık aslında engellenebilir. Bunun yolu da wellnessdan geçiyor. Nasıl estetikte Türkiye lider ülkeyse wellnessta da ülkemizi lider yapmayı hedefliyoruz."

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