Üretime virüs engeli

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede üretim yapan dev firmaların da üretimleri sıkıntıya girdi. Çin hükümetinin salgının etkili olduğu sanayi bölgelerinde üretimi yasaklaması üzerine pek çok marka yeni bir açıklama yapılıncaya kadar üretimini 9 Şubat'a kadar durdurmak zorunda kaldı. Apple'ın şubatın üçüncü haftası başlaması beklenen seri üretiminin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtiliyor. Bu da Apple'ın 2020'nin ilk yarısında üretimini yüzde 10 artırma planlarında sapmaya neden olabilir. Firma çoğu Çin'de üretim yapan anlaşmalı tedarikçi firmalardan 2020'nin ilk yarısında 80 milyon iPhone sipariş etmişti. Koronavirüsle ilgili artan endişeler ABD çip ve teknoloji üretici şirketlerinin hisselerinde gerilemeye neden oldu. Bu durum Apple hisselerinde de yaklaşık yüzde 3 düşüş yarattı.Virüs salgını sadece Apple'ı etkilemedi. Çin'de üretim yapan küresel otomobil üreticileri de darbe yedi. Çin'in motor şehirlerinden aynı zamanda dünyanın en büyük otomobil tedarik merkezi olarak kabul edilen Wuhan'da dev firmalar üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. General Motors, Nissan, Renault, Honda ve Peugeot'nun sahibi PSA Group bu dev firmalardan birkaçı.VIRÜSÜN etkili olduğu süreçte üretimi durduran Honda Motor, yerel bir ortakla çalıştığı Wuhan'daki fabrikalarda üretime ne zaman başlayacağıyla ilgili bir tarih veremiyor. 3 Şubat'ta duran üretimini başlatacağını açıklayan Foxconn, Shanxi eyaletindeki akıllı telefon bileşeni üretim tesisini açmayı erteledi. Bölgede otomotiv kabloları üreten Sumitomo Electric Industries de, kapanmaya hazırlanıyor.

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