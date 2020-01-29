Volkswagen yatırımı ilk yarıda belli olur

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği Turizm Yatırımcıları Forumu (Tourism Investments Forum- TIF 2020), dün İstanbul Raffles Hotels'de gerçekleşti. Turizmde büyüme seçenekleri, yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisi, alternatif yatırım kanalları, finansman seçenekleri gibi konuların masaya yatırıldığı etkinliğe, ulusal ve uluslararası katılımcılar büyük ilgi gösterdi.Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Volkswagen yatırımındaki sürecin ilk yarıda belli olacağını söyledi. Ermut, "Barış Pınarı operasyonuyla birlikte batıdaki bazı siyasi anganjmanlar yüzünden yatırımla ilgili bir bekleme süreci oluştu. Biz bu sürecin sonunda, şirketin profesyonel bir şekilde davranıp daha önce verdiği yatırım kararı doğrultusunda hareket edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.Türkiye ile Avrupa arasında gelişen pozitif ilişkilere dikkat çeken Ermut, "Volkswagen'deki profesyonel kadronun bunu dikkate alacağını umut ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da, Türkiye'nin güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu söyledi. Yerli ve yabancı yatırımcı açısından ülkenin altyapısının güçlü olduğunu belirten Ağbal, İstanbul Havalimanı'nın önemine dikkat çekti.TTYD Başkanı Oya Narin, forumda güçlü markalarla işbirlikleri geliştirirken diğer yandan sektörel ihtiyaçları belirleyerek turizm yatırımlarına yeni bir yön vereceklerini söyledi. Narin, "Bu organizasyon Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacak" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, küresel marka olmuş otel yatırımlarının Anadolu'ya yayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

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