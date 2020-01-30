197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556’sı yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapılan riskli yapı belirleme çalışmaları kapsamında, 2012'den bugüne kadar tespit edilen 197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556'i yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca en çok riskli yapı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Konya'da tespit edildi. 2019'da ise ülke genelinde risk tespiti yapılan 9 bin 647 yapıdan 4 bin 960'ı yıkıldı. Bu kapsamda, ülke çapında bugüne kadar 197 bin 20 yapının (551 bin 905'i konut, 80 bin 822'si iş yeri olmak üzere toplam 632 bin 727 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. En çok riskli yapının tespit edildiği iller arasında 68 bin 1 ile İstanbul başı çekti.