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SON DAKİKA: kararı sonrası fiyatları hareketli! ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar!

fiyatları ve /TL değerleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar 30 Ocak Pazartesi gününe hareketli başladı. Dünya genelinde ekonomide yaşanan dalgalanma, borsaları ve para birimlerini de etkiliyor. Çin'i saran ve tüm dünyayı da tehdit eden Wuhan corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda hakim olan tedirginlik artarken, Asya hisse senetleri de yedi haftanın en düşüğüne geriledi. Dolar/TL fiyatları da, özellikle dün açıklanan verilerden sonra hareketlilik yaşadı. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL? Haberimizde, Euro ve dolar fiyatları, dolar alış satış fiyatı ve canlı kurları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca dolar TL ya da Euro TL grafiği haftalık-aylık değerler arasında karşılaştırma yapabilirsiniz. İşte canlı dolar ve Euro fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 08:12 ABONE OL
SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası dolar fiyatları hareketli! Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar!

Son günlerde yaşanan global gelişmeler nedeniyle birçok borsa Çarşamba gününü karmaşık kapatırken, döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Bu sabah yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin, hem de ABD Merkez Banaksı FED'in faiz kararının etkisi var. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından son dakika faiz kararı verdi. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları nasıl etkilendi?

DOLAR/TL VE EURO/TL FİYATLARI: FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

Haberimizde, dolar/TL fiyatları ve güncel döviz kurlarına ulaşabilirsiniz... İşte canlı dolar fiyatları ve döviz kuru grafikleri...

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SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası dolar fiyatları hareketli! Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar!
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