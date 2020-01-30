SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası dolar fiyatları hareketli! Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar!

Son günlerde yaşanan global gelişmeler nedeniyle birçok borsa Çarşamba gününü karmaşık kapatırken, döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Bu sabah yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin, hem de ABD Merkez Banaksı FED'in faiz kararının etkisi var. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından son dakika faiz kararı verdi. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları nasıl etkilendi?

DOLAR/TL VE EURO/TL FİYATLARI: FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

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