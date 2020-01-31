Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ne? İşte ayrıntılar

3600 ek göstergede son dakika gelişmeleleri: ? Son durum ne? İşte ayrıntılar

’de milyonlarca memurun aylık ücretlerini ve çalışma şartlarını etkileyecek olan ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunmuş ve çalışmaların devam ettiğini, yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Son olarak da 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapmış ve son durumu açıklamıştı. Peki, milyonlarca polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin maaşını ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek olan ? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 10:44 ABONE OL
3600 ek göstergede son dakika gelişmeleleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ne? İşte ayrıntılar

Milyonlarca memur, 3600 ek göstergedeki son durumu merak ediyor. Bilindiği üzere, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri maaşını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili Ömer Çelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve konuya yaklaşımın pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, milyonlarca memurun maaşını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3600 ek göstergede son dakika gelişmeleleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ne? İşte ayrıntılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN