6 milyon konut denetlendi

Art arda yaşanan deprem felaketlerinin ardından yıkılan binalar, yapı denetiminin önemini gözler önüne serdi. 1999 depreminden sonra yapılan binalarda en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm binalar yapı denetim süreçlerinden geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı denetim sistemiyle bugüne kadar 758 bin bina denetlendi.6 milyon bağımsız bölümü kapsayan denetimle bugüne kadar yaklaşık 23 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturması sağlandı. Şu an ise 387 bin binanın denetimine devam ediliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı can ve mal güvenliğinin temini için standartlara ve projelerine uygun kaliteli yapılaşmayı sağlamak amacıyla inşaatlarda kullanılan betonu da denetliyor. Elektronik Beton İzleme Sistemi ile bu aya kadar 58 bin 784 inşaattan 3 milyon 748 bin 66 adet taze beton numunesi incelendi.Yapı denetim çalışmaları kapsamında 386 bin 989 binanın denetleme işlemleri devam ediyor. Toplam bin 721 yapı denetim firması tarafından 319 laboratuvarda çalışmalar sürüyor. Denetleme ekibinde yaklaşık 30 bin mimar ve mühendis görev alırken, 64 bin 863 yardımcı kontrol elemanı bulunuyor.Elâzığ depremi, inşaatların kalitesini de yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, deprem bölgelerindeki hasarların çoğunun; işçilik, malzeme ve statik hatalar ile teknik kusurlardan ortaya çıktığını belirtiyor. Yanlış uygulamaların ve olumsuzlukların ancak yapı denetimi ile ortadan kalkabileceğini belirten yetkililer, etkili ve kaliteli bir yapı denetiminin proje aşaması ile başlayıp yapının tamamlanmasına kadar devam eden planlı bir sürecin uygulanması ile mümkün olacağını ifade ediyor.

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