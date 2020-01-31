Dolar fiyatlarında son dakika değişimi: Faiz kararı sonrası Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL ne kadar? İşte yanıtı

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla takip edilen konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklaması ile birlikte dolar ve Euro'da yaşanan artış dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, gün içerisinde sıklıkla aratılan konular arasında 'Dolar/TL bugün ne kadar?' sorusu oldu. Bilindiği üzere küresel gelişmelerin doğrudan etkilediği Dolar ve Euro, ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle geçtiğimiz ayları dengesiz bir grafik izleyerek geçirmişti. Daha sonra yapılan ılımlı açıklamalar neticesinde eski rakamlarına dönen kur, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklaması ile birlikte tekrardan yükselişe geçti. 31 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde 5.98 seviyesinde bulunan doların gün içerisinde nasıl bir grafik izleyeceği ise merak konusu oluyor. Haberimizin içerisinden, Euro ve dolar fiyatları, dolar alış satış fiyatı ve canlı döviz kurları ile ilgili bilgilere ulaşabilir, son dakika gelişmelerini gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 31 OCAK CUMA 2020

Haberimizde, dolar/TL fiyatları ve güncel döviz kurlarına ulaşabilirsiniz... İşte canlı dolar fiyatları ve döviz kuru grafikleri...