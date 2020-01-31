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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 31 Ocak 2020 Evde bakım maaşı (parası) hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay yapılmaya devam ediyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapılamasının ardından alınabiliyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Sorgulama işlemi haberimizin devamında bulunan detaylar ile yapılabilmektedir. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Ocak ayı evde bakım maaşı sorgulama ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:01 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 31 Ocak 2020 Evde bakım maaşı parası hangi illere yattı?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı? 30 sorgulama ekranı burada!

30 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında Ocak ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar...

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 31 Ocak 2020 Evde bakım maaşı (parası) hangi illere yattı?
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