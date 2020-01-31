İş dünyasıyla tamamlayıcı sağlık sigortası işbirliği

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında bir işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliği kapsamında, TOBB'un 81 il ve 160 ilçede yer alan tüm üyeleri, NN Hayat ve Emeklilik ile özel koşullarla tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe sahip olabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Ama bu alanda almamız gereken daha çok mesafe var" diye konuştu. NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu de, "TOBB üyeleri ve aileleri, Swiss RE ile birlikte TOBB için özel olarak tasarladığımız sigorta ürünümüzle yüksek kalitede sağlık hizmetlerinden faydalanma ayrıcalığına sahip olacak" dedi.