TL’ye geçiş hızlandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yılsonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda yüzde 5.4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Uysal, "Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçevede 2020 ve 2021 enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık" dedi.



RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR

Uysal, makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ve küresel gelişmelerin katkısıyla Türkiye'nin risk priminin bir önceki rapor dönemine göre belirgin ölçüde gerilediğini vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme uzun vadeli faizlerin düşmesini sağladı. Böylelikle, kredi faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız kazandı" diye konuştu.

Reel getirinin koşullara göre değişebilen oldukça dinamik bir kavram olduğunu vurgulayan Uysal, "Geçen yıl boyunca gerçekleşen reel faiz oldukça yüksek oldu. Gelişmiş ülkelerdeki nötr faiz oranlarının da aşağıya geldiğini görüyoruz. Enflasyon görünümü ve yılsonu beklentilerimize baktığımızda reel getiride pozitif taraftayız. Türk Lirası dış şoklara karşı daha dirençli hale geldi" dedi.







DOLARİZASYON AZALIYOR

Reel sektörün döviz borçluluğunun azaldığına işaret eden Uysal, "Dolarizasyondaki mevcut seviye yüksek olmakla birlikte 2019 Mayıs'ına göre toplam döviz mevduatlarının gördüğümüz en yüksek yüzde 56'lar seviyesinden yüzde 51'lere geldiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyondaki düşüşün devam etmesi, beklentilerdeki iyileşme ve risk primlerindeki düşüşle dolarizasyondaki azalışın zamana yayılarak gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Uysal, şöyle devam etti: "Geçen yılın haziran ayı sonu itibarıyla Türk Lirası mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken yabancı para mevduatlardaki yükseliş yüzde 5 düzeyinde kaldı."



KREDİ BÜYÜMESİ GÖZLEM ALTINDA

Uysal, kredi büyümesinin son dönemde iyileştiğine dikkati çekti. Bireysel tarafta başlayan hareketlenmenin ticari tarafa da yansımaya başladığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti: "Gidişat 2020 için Türk lirası kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor. Bu, hem büyüme hem de enflasyon öngörülerimizle uyumlu. Kredi büyümesindeki kompozisyonu yakından takip ediyoruz. İhtiyaç kredilerindeki hızlı büyümeyi yakından gözlemliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde bunlar zaman zaman enflasyon ve cari açık üzerinde baskı yaratacak noktaya gelmişti. Gerektiğinde gerekli düzenlemeleri yapma imkânımız var."



KORONAVİRÜS YAKINDAN İZLENİYOR

Murat Uysal, koronavirüs salgınının piyasalara etkileri konusunda değerlendirme yapmanın henüz erken olduğunu belirterek, "Olayın başlangıcından bu yana geçmişte yaşanan benzer durumlarda küresel ekonomi nasıl etkilenmiş takip ettik. Gerektiğinde elimizdeki tüm araçlarla adım atarız" dedi



İSTANBUL'A TAŞINMA BAŞLADI

Merkez Bankası'nı taşınma konusunun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu anlatan Murat Uysal, "İstanbul Finans Merkezi kapsamında yerimiz var, bina çalışmaları da başladı. Bu bir süreç. Bazı birimlerimizi önden İstanbul'daki bir binaya taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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