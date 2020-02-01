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Doğa Koleji'nden açıklaması: Maaşlar haftaya ödeniyor

Doğa Koleji'nde çalışanlara ödenmeyen maaşlar büyük krize neden olmuştu. Gelen haberine göre; Çalışanların biriken maaşları önümüzdeki hafta ödenecek. Ayrıca maaşların da her ayın 5'inde hesaplara geçeceği kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 17:39 ABONE OL
Doğa Koleji'nden son dakika açıklaması: Maaşlar haftaya ödeniyor

Doğa Koleji'ndeki ödenmeyen maaşlarla ilgili son dakika haberi geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENECEK

İTÜ bünyesindeki Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.

İşte Doğa Koleji'nden yapılan açıklama

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Doğa Koleji'nden son dakika açıklaması: Maaşlar haftaya ödeniyor
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