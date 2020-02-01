Faiz 38 ay sonra tek hane

Kur saldırısının şokunu, dengelenme sürecinde atılan adımlarla atlatarak tekrar büyüme patikasına geçen Türkiye, faizde de önemli bir eşiğe geldi. Enflasyon ve cari açık gibi makro verilerde gıpta ile bakılan bir performans sergilenirken, faizde de 38 ay sonra tek hane yakalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Temmuz 2019'da itibaren 7 aylık dönemde politika faizini toplamda bin 275 baz puan indirmesi, enflasyondaki düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle tahvil faizindeki gerileme devam ediyor.

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9 AYDA 16 PUAN DÜŞÜŞ

Ağustos 2018'deki kur saldırısının ardından 16 Mayıs 2019'da yüzde 26'ya yükselen 2 yıllık tahvilin faizi, Türk Lirası varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini sürdüreceği beklentileri ile dün yüzde 9.96 ile 10 Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi gördü. Mayıs 2019'da yüzde 21 olan 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 10.09 ile 28 Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Türkiye'nin risk primini gösteren ve ekim ayında 410 puanı aşan 5 yıllık CDS'ler 240 puanın altına düştü. Tahvil faizlerindeki gerilemede CDS'in son 1.5 yılda 523 puandan 236 puana kadar gerilemesi de etkili oldu.

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DÖVİZ HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR

Türk Lirası varlıklara ilgi, bankalardaki döviz hesaplarında da çözülmeyi hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta 197 milyar doları aşarak rekor kıran yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları bu hafta yüzde 0.4'lük düşüşle 196 milyar dolara geriledi. Son bir haftada dolar hesaplarında 1 milyar 335 milyon dolar satış gerçekleşti.

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DIŞ AÇIK YÜZDE 43.5 AZALDI

Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55.13 milyar dolardan 31.17 milyar dolara geriledi. 2019 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171.53 milyar dolar, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 202.71 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılındaki yüzde 75.3 seviyesinden 2019'da yüzde 84.6'ya yükseldi.



KALICI HALE GETİRECEĞİZ

TAHVİL faizlerindeki düşüşle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.