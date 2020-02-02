Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım

'dan 'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım

Havalimanı işletmecisi , ’deki havalimanlarında kullanılmak üzere tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlükten oluşan 120 bin dolar değerinde 3 ton yardım malzemesi gönderdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 11:46 ABONE OL
İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım

İGA açıklamasında, Çin'deki maske ve hijyen malzemelerine yönelik yoğun talebin karşılanmasına destek olmak amacıyla bu ülkedeki bazı havalimanlarda kullanılmak üzere uçaklarla tıbbi yardım malzemeleri yollandığı vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu da sosyal medyadan, "İGA'nın Çin Güney Hava Yolları, Sichuan Hava Yolları, Pekin Capital Havalimanı (PEK), Daxing Havalimanı (PKX), Shanghai Pudong havalimanı (PVG), Shanghai Hongqiao havalimanı (SHA), Chengdu Shuangliu havalimanı (CTU) için bağışladığı toplam 3 tonluk ve 120, 000 dolarlık yardım malzemeleri, söz konusu iki Çin havayolunun bugünkü seferleriyle yola çıkacak. @igairport'a teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: 5 milyon TL daha aktarılacak

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN