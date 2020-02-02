İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım

İGA açıklamasında, Çin'deki maske ve hijyen malzemelerine yönelik yoğun talebin karşılanmasına destek olmak amacıyla bu ülkedeki bazı havalimanlarda kullanılmak üzere uçaklarla tıbbi yardım malzemeleri yollandığı vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu da sosyal medyadan, "İGA'nın Çin Güney Hava Yolları, Sichuan Hava Yolları, Pekin Capital Havalimanı (PEK), Daxing Havalimanı (PKX), Shanghai Pudong havalimanı (PVG), Shanghai Hongqiao havalimanı (SHA), Chengdu Shuangliu havalimanı (CTU) için bağışladığı toplam 3 tonluk ve 120, 000 dolarlık yardım malzemeleri, söz konusu iki Çin havayolunun bugünkü seferleriyle yola çıkacak. @igairport'a teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.