Türk yatırımcılardan Liberya çıkarması

Batı Afrika'da kauçuk, kakao, altın ve elmas açısından en zengin ülkelerden olan 7 milyon nüfuslu Liberya, Türk işadamlarının ilgi odağı oluyor. Türk yatırımcılara pozitif ayrımcılık uygulayan Liberya'da Dedeman, Petlas, Demsa, enerji gemileri üreten Karadeniz Holding, Barer Holding, Dosso Dossi Holding yatırım için araştırmalar yapıyor. Demirçelik sektöründe faaliyet gösteren Gocaylar AŞ'nin patronu Hasan Gocay, Öztürkler Petrol Başkanı Fikret Öztürk enerji sektöründe akaryakıt ve LPG alanında yatırım yaparken, Sinbo Holding Başkanı Mehmet Demir de ihracat görüşmeleri yapıyor. Ayrıca, basım-yayın alanında Kod Film'den Can Çelik bu ülkede şirket kurmuş durumda. Biokimya firmaları da Liberya'da faaliyet gösteriyorlar.Liberya'ya yatırım yapılabilecek sektörlerin başında ise kauçuk, kakao, altın ve pırlanta başta olmak üzere maden, kereste ve orman ürünleri geliyor. Altyapı sektöründe ise Liberya'nın her türlü inşaat, yol, liman yatırımlarına ihtiyacı bulunuyor. Liberya Fahri Konsolosu Selahattin Yılmaz, Liberya'nın Batı Afrika'da gümrük birliği anlaşması yapan 15 ülkeye girmek için de anahtar ülke olduğunu belirterek, bu ülkeden Afrika'nın geniş kesimlerine ihracat yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Kahve Dünyası'nın kakao bahçesi, Petlas'ın kauçuk ağacı ormanı almak istediğini söyleyen Yılmaz, birkaç mobilyacı şirketin de hektarlarca tik ve gül ağacı ormanı aldıklarını vurguladı. Yılmaz, aylık maaşların 30-50 dolar arasında değiştiği Liberya'nın enerjiden madenciliğe, kauçuktan çikolata ve ayakkabı sektörüne kadar her alanda hammadde sağladığını ve bu alanda yatırım yapacak Türk girişimcileri beklediğini söyledi.Yılmaz, ABD'li şirketlerin bu ülkede kauçuk hammeddesi nedeniyle lastik tesisi kurduğunu ve dünyaya sattıklarını söyledi. Türk şirketlerin Liberya'da altın madeni de işlettiğini söyleyen Yılmaz, Türk işadamlarının da ilgisinin arttığını belirtti. Yılmaz, "Ülkenin yöneticileri özellikle Türkler'in gelip yatırım yapmasını istiyor" dedi.Liberya gibi Sierra Leone ve Gine Biseau ülkelerinin de Türk girişimciler beklediğini söyleyen Yılmaz, MNG Holding'in bu ülkede uzun süredir altın çıkardığını belirterek, "Liberya'nın madenini Türkler çıkartıyor diyebiliriz" dedi. ABD'li Firestone şirketinin Liberya'da lastik üretim şehri kurduğunu söyleyen Yılmaz, "ABD'liler yıllardır buranın kauçuğunu kullanarak lastik üretiyor. Bizim lastik üreticileri de bu hammaddeyi Çin'den alıyor. İşin ilginç tarafı Çin de Liberya'dan alıyor. Şimdi Türk sanayicisinin hammaddeyi yerinden almak gibi bir amacı var" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU