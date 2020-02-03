Deprem bölgesine 13 milyonluk destek

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, Elazığ ve Malatya'daki depremin yaralarını sarmak için tüm imkânları seferber ederken, vatandaşların temel ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere bugüne kadar aktarılan 8 milyon liraya ilave olarak 5 milyon lira daha kaynak aktarılıyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 17 yılda 147.2 milyar lira deprem vergisi toplandığını, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan harcamanın 1.21 trilyon lira olduğunu açıkladı. Toplanan vergiden 8.3 kat fazla harcama yapıldığı, aynı dönemde yaşanan 6 büyük depremin yaşandığı Türkiye'de eğitimden kentsel dönüşüme kadar her alanda deprem yardım ve yatırımlarının artarak sürdüğü vurgulandı. Başkanlığın video paylaşımında, 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003'teki Bingöl depremi, 2010'daki Elazığ depremi, 2011'deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi'nce yapılan açıklamaya göre depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında yaklaşık 88 milyon lira yardım toplandı. Nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'daki valiliklerine 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlattı. Bölgedeki çalışmaların Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün bakanlıkların işbirliği ile yürütüldüğünü belirten Selçuk, "Plan uyarınca birinci olarak bize düşen vazife anında psikososyal destek sağlamak. Çevre illerdeki psikososyal destek gruplarımızı toplayarak hem Elazığ hem de Malatya'ya gittik. Grubumuz ilk andan itibaren ailelerimize destek olmaya devam ediyor. Psikososyal desteği biz çok önemsiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı 1 ay, 3 ay ve 6 ay olarak planladık" diye konuştu. Sahadaki yardımların ulaştırılmasında lojistik desteğe ihtiyaç olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Elazığ'da 300, Malatya'da da 150 vatandaşımız da bu lojistik desteklere hizmet vermeleri adına toplum yararına çalışma programından faydalanmalarını sağlayacağız. İşsizlik ödeneğini de bir hafta öne alarak 31 Ocak'ta ödemeleri gerçekleştirdik" diye konuştu.Depremden en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, onlar üzerindeki negatif etkileri silmek için terapiler yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Ekibimiz ilk günden itibaren vardiyalı olarak çalışıyor. İkinci görevimiz gelen yardımlara ilişkin ayni depo yönetimini sağlamak. AFAD ve Kızılay aracılığıyla bu ayni yardımlar ulaştırılıyor. Bakanlığımızın görev alanları içinde bütün prim borçları ödemelerini 30 Nisan'a öteledik. İlaç temininde katılım payları da 30 Nisan'a kadar alınmayacak" dedi.