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Dolar fiyatlarında son dakika haberi: Yeni haftada dolar hareketli! ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar

Dolar fiyatları ve /TL değerleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar 3 Şubat Pazartesi gününe hareketli başladı. Dünya genelinde ekonomide yaşanan dalgalanma, borsaları ve para birimlerini de etkiliyor. 'i saran ve tüm dünyayı da tehdit eden Wuhan corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda hakim olan tedirginlik artarken, Geçtiğimiz hafta faiz kararı öncesinde Asya hisse senetleri de yedi haftanın en düşüğüne gerilemişti. Dolar/TL fiyatları da, özellikle Çarşamba günü açıklanan verilerden sonra hareketlilik yaşadı. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL? Haberimizde, Euro ve dolar fiyatları, dolar alış satış fiyatı ve canlı döviz kurları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca dolar TL ya da Euro TL grafiği haftalık-aylık değerler arasında karşılaştırma yapabilirsiniz. İşte canlı dolar ve Euro fiyatları...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:17 ABONE OL
Dolar fiyatlarında son dakika haberi: Yeni haftada dolar hareketli! Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar

Son günlerde yaşanan global gelişmeler nedeniyle birçok borsa Çarşamba gününü karmaşık kapatırken, döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Uzun süredir yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin, hem de ABD Merkez Banaksı FED'in faiz kararının etkisi var. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından geçen hafta flaş faiz kararı verdi. Peki, dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları nasıl etkilendi?

DOLAR/TL VE EURO/TL FİYATLARI: DOLAR NE KADAR?

Haberimizde, dolar/TL fiyatları ve güncel döviz kurlarına ulaşabilirsiniz... İşte canlı dolar fiyatları ve döviz kuru grafikleri...

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Dolar fiyatlarında son dakika haberi: Yeni haftada dolar hareketli! Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar
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