Hedefimiz Avrupa’nın üretim üssü olmak

2013'te hisselerinin tamamı BDR Thermea Group'a satılan Baymak, Hollandalı şirketin üretim üssü olmak için kolları sıvadı. 9 ülkede yatırımları olan firmanın 4'üncü büyük üretim merkezi konumunda olan Baymak'ın önümüzdeki yıllar için beklentisi hayli yüksek. Türkiye'de çok büyük bir üretim gücünün söz konusu olduğunu söyleyen Baymak CEO'su Ender Çolak, "Firma olarak içeride ne kadar güçlü olursak, o kadar fazla üretim ve yatırımı da Türkiye'ye çekmiş oluruz" diye konuştu. İklimlendirme sektörü için inşaattaki olumlu gelişmelerin büyük önem taşıdığını söyleyen Çolak, faizlerdeki düşüşün sektöre ivme kazandırdığını belirtti. Çolak, müteahhitlerin yeniden yatırım konuşmaya başladığını ve Anadolu'nun pek çok şehrinde inşaat projelerine start verildiğini kaydetti.2019'da satışlarının yüzde 16'ısını ihracat yoluyla yapan Baymak'ın bu yıl için hedefi ise bu oranı yüzde 20'nin üzerine çıkarmak. 65 ülkeye satış yaptıklarını kaydeden Çolak, hedef pazarlarının ise Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve Moldova olduğunu söyledi. Bunların yanında Amerika ve Arjantin gibi ülkeler de potansiyel pazarlar arasında yer alıyor. Amerika'nın şofben kategorisi için büyük bir potansiyel taşıdığına vurgu yapan Çolak, "Amerika'da şofben kullanımı çok yaygın. Orada planladığımız satış rakamlarına ulaşırsak yeni bir üretim hattı kurmamız söz konusu olacaktır" dedi. Çolak, orta vadeli ihracat hedeflerinin de yüzde 60 seviyeleri olduğunu kaydetti. Özbekistan'da kamu tarafından TOKİ benzeri bir yapılanma tarafından hayata geçirilen 10 bin konutluk bir projeye ürün verdiklerini söyleyen Ender Çolak, Rusya'da üretim olduğu halde bu pazara ürün vermenin kendileri için önemli bir başarı olduğunu söyledi. Çolak, "Gürcistan ve Azerbaycan pazarının yönetimi bizdeydi. Şimdi Özbekistan da bize geçti" dedi.2019 için ortaya konan karamsar tablolara rağmen cirolarını yüzde 25 artırdıklarını kaydeden CEO Çolak, şunları anlattı: "2019'da ciromuz 840 milyon TL'ye ulaştı. Bu büyüme seviyelerini BDR Thermea'nın üretim yaptığı hiçbir ülke yakalayamadı. 2020 kesinlikle daha iyi bir yıl olacak. Bu yıl yüzde 30 büyümeyle 1 milyar liralık ciro eşiğini aşma hedefimiz var."Yabancıbir firma olarak yerli üretime büyük destek verdiklerini de aktaran Çolak, tedarikçi olarak çalıştıkları iki Türk firmasının, BDR Thermea'nın Avrupa'daki üretim tesislerine ürün satmaya başladığını anlattı. Bunun kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çolak, bu sayıyı daha da artırmak için çalıştıklarını kaydetti. Halen 600 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını söyleyen Ender Çolak, yapılacak yatırımlarla bu rakamın daha da yukarılara çıkabileceğini de sözlerine ekledi. Çolak, önümüzdeki yıllarda rekabetin yenilikçi ürünler üzerinden olacağına vurgu yaptı.Türkiye'ninyüzde 5'lik büyüme hedefine rahatlıkla ulaşacağını kaydeden Çolak, "Faizlerin düşmesiyle iş dünyası için daha öngörülebilir bir ortam oluştu ve 2020'ye yüksek moralle girdik. Psikolojik etkinin ekonomi üzerinde büyük bir etkisi var. Tek haneli enflasyon mümkün" dedi. Çolak, Türkiye'de faaliyet gösteren bir yabancı firma olarak, fırsat çıkması durumunda satın almalara açık olduklarını da kaydetti.

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